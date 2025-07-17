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川普否認撤換鮑爾傳聞 話沒說死「不排除任何可能性」

2025/07/17 07:01

川普（後）傳出有意撤換聯準會主席鮑爾（前），川普16日出面否認，但不排除任何可能性。（路透）川普（後）傳出有意撤換聯準會主席鮑爾（前），川普16日出面否認，但不排除任何可能性。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普傳出計劃撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），事後川普否認撤換鮑爾一事並語帶保留地說：「我不會排除任何可能性，但我想這幾乎不可能。」

綜合外媒報導，一名白宮官員告訴《CNN》，川普15日與共和黨議員們會面時，針對是否該撤換鮑爾徵求了他們的意見，川普告訴議員們，他可能會在週三解僱鮑爾。另一位熟悉會議情況的人士表示，川普似乎有意擺脫鮑爾，對於那些鼓勵他解僱鮑爾的議員們，川普對他們的反應感到興奮。

川普16日向記者證實，他是針對解僱鮑爾的「想法」詢問了議員們，被問到的議員們大多表示支持，但他強調有關他計劃撤換鮑爾的報導「並不屬實」。

當被問到是否要開除鮑爾時，川普對記者表示：「不，我們沒有打算採取任何行動。」川普補充說：「我不排除任何可能性，但我認為這幾乎不可能，除非他因為詐欺行為而必須被撤換。」

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