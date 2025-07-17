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美股收盤》謠傳開除鮑爾引震盪！美股終場翻紅 台積電ADR漲0.26％

2025/07/17 06:36

美媒報導川普有意撤換聯準會主席鮑爾（見圖），引起華爾街股市震盪，川普否認消息後，三大主要指數逆勢收紅，美股僅費半小跌。（歐新社）美媒報導川普有意撤換聯準會主席鮑爾（見圖），引起華爾街股市震盪，川普否認消息後，三大主要指數逆勢收紅，美股僅費半小跌。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場一度傳出美國總統川普計畫撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），引發美股週三（16日）劇烈震盪，盤中一度下跌，但3大指數收盤驚險翻紅收高，僅費城半導體指數小跌。

綜合外媒報導，在美媒引述白宮官員說法、稱鮑爾可能被撤換的消息傳出後，標普與那指下跌逾1%，美元暴跌，事後川普否認撤換鮑爾，市場對其憂慮雖然未完全消除，美股主要指數卻也重新復甦，標普收漲0.32%，道瓊上漲231.49點，那斯達克指數則漲0.26%，創下今年第9次收盤新高。

焦點個股方面，台積電ADR上漲0.26%，收在237.56美元。美國政府批准輝達出售H20晶片給中國，輝達16日小漲0.39％，收在171.37美元。

道瓊工業指數上揚231.49點或0.53%，收報44254.78點。

標普500指數上漲19.94點或0.32%，收在6263.70點。

那斯達克指數揚升52.69點或0.25%，收20730.49點。

費城半導體指數下跌22.40點或0.39%，收5696.21點。

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