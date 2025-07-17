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川普：將宣布一些不錯協議　對其餘逾150國徵同樣關稅

2025/07/17 02:54

〔中央社〕美國總統川普陸續公布將對20多個貿易夥伴課徵的新關稅稅率，其中未含台灣。他今天表示，「有一些不錯的協議將宣布」，可能包括印度；他也說，將直接寄出關稅函給其他超過150個、沒和美國進行談判的國家。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，隨後宣布90天暫緩期，好讓各國有時間與美國談判。他上週簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日，並陸續發出給多國領導人的關稅信函，通知8月1日起適用的新稅率。

目前川普已宣布和英國、越南及印尼達成協議，和中國也達成一項貿易架構。政治新聞機構Politico昨天報導，台灣、瑞士和印度迄今未收到川普的關稅信，代表可能接近達成協議，且有望在未來幾週內宣布。

川普今天在白宮與來訪的巴林王儲兼總理薩爾曼（Salman bin Hamad al-Khalifa）舉行雙邊會時向媒體表示，兩人將討論包括貿易在內等議題。

他還表示，美國已和一些國家達成協議，包括昨天宣布和印尼的協議，接下來還有一個即將出現的協議，可能是和印度。

川普說：「我們將宣布一些不錯的協議。」

不過，他也重申，「每發出一封關稅信，就是一項協議」，最好的協議就是直接寄出一封信，告知對方將支付的關稅，「30%、35%、25%、20%」，巴西甚至面臨50%的關稅。

川普表示，對於其他超過150個實際上沒和美國進行談判的國家，美國會直接寄出關稅函，這些國家規模比較小，「和我們的貿易量也不大」，他們將面臨的關稅稅率都一樣。

他說，這些國家不像是中國、日本那樣的大國，美國正在和中、日進行談判，但他認為，針對日本的情況，美國可能還是會以關稅函為準。

川普至今已分4波，寄出給日本、韓國、菲律賓、加拿大、巴西等24國及歐盟的關稅信函，日、韓都面臨25%的關稅。川普上週發給印尼的信函原本表明將對其課徵32%的關稅，但他昨天宣布，與印尼達成協議，將對印尼輸美商品課徵19%的關稅。

有關台美關稅談判，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣16日表示，至少要爭取到不高於日本、韓國等競爭對手的關稅稅率。（編輯：陳正健）1140717

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