通膨升溫疑慮成真 Fed官員：須維持利率不變更長時間

美國通膨升溫降低聯準會降息的可能性。（路透

〔編譯魏國金／台北報導〕從咖啡、音響到家具日用品的價格全面上漲，推升美國6月通膨，讓聯準會（Fed）對通膨升溫的憂慮成真。達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根（Lorie Logan）15日表示，聯準會可能必須維持利率穩定一段更長時間，才能完全使通膨降溫。

路透報導，美國勞工部15日公佈，6月消費者物價指數（CPI）年增3.5%、月增0.3%，增幅較5月擴大。經濟學家認為，這是川普政府提高的關稅正轉嫁消費者的明證。通膨洞察（Inflation Insights）主管夏利夫（Omair Sharif）說，「數據顯示關稅已開始產生不良影響。服裝、家具價格跳漲、娛樂商品也漲價」，這些都是大量進口的商品，未來通膨恐加速升高。

請繼續往下閱讀...

洛根在一場演說中指出，「相關數據進一步表明貨幣政策須維持緊縮一段更長時間，才能將通膨持續降回目標水準，而在此基本狀況下，甚至適度的限制性政策也都能維持就業最大化」。

她補充，如果通膨降溫、勞動市場疲軟，也有可能導致很快降息。她亦預期聯準會偏好的通膨數據「個人消費支出物價指數」（PCE）也將走高。

在通膨數據公佈後，市場15日預期聯準會本月底政策會議，維持當前4.25%至4.5%不變的可能性從前一天的93.8%上升至97.4%

川普一再敦促聯準會降息，他15日在其社群平台發文說，「聯準會應該降息3個百分點，通膨非常低，每年將可省下1兆美元」。

對於川普的降息呼籲，洛根說，「短期內，聯準會可以透過降息，暫時提振就業，但一段時間後，過度降息將引發通膨螺旋，抹除就業市場火熱帶來的好處。因此，為了經濟持續強勁，聯準會必須做出長遠決策」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法