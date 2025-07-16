三星Galaxy Z Fold7、Z Flip7登台 黑白大廚安成宰任品牌大使

三星Galaxy Z Fold7、Z Flip7登台，黑白大廚安成宰（右）任品牌大使，圖左為台灣三星總經理梁準原。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星下半年旗艦摺疊手機Galaxy Z Fold7、Z Flip7系列今日在台登場，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy Z Fold7、Z Flip7在解決過去摺疊機機身太重、拍照功能以及耐用性疑慮的3大痛點下，購買者可望從過去菁英人士擴及到高消費族群，且吸引到過去使用直立型手機者轉到摺疊機，在「擴圈」帶動，預期銷售表現可望較前一代成長30%。

三星今日特別邀請韓國星級主廚、黑白大廚安成宰擔任品牌大使，並攜手晶華酒店、星宇航空，三方跨界共演。

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陳啓蒙說，此次Z Fold7、Z Flip7全年銷售目標較前代成長30%，預期Z Fold7佔比目標維持50%，目前Galaxy Z Fold7、Z Flip7系列預購熱烈，觀察預購的狀況熱烈，其中，三星商城通路較前代2.1倍成長；電商業者較前代2倍成長；三星智慧館實體通路亦較前代有30%成長。

另外，過去Z系列銷售比重，Z Fold6：Z Flip6約為3：7。此次Z Fold7輕薄，深受消費者青睞，目前預購期間觀察Fold比重佔52%以上。

展望台灣下半年智慧型手機市場，陳啓蒙預估，整體銷售量約略持平，然而在消費結構可能改變狀況下，預估600美元以上價格帶仍有成長機會，進而使整體市場達銷售額8%-10%成長。

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