台電人員搶修觸電命危 職安署：未戴絕緣手套遭電擊

台電人員搶修觸電命危，勞動部職安署今（16）日前往勞檢。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕丹娜絲颱風日前重創南台灣，台電派員連日搶修復電，36歲李姓台電人員作業時意外遭電擊命危，各界除了幫忙集氣，也亟欲探究意外發生的原因。勞動部職安署南區職安中心今（16）日前往勞檢，發現該員執行職務時未確實配戴絕緣手套，屬於個人防護具未確實使用，因此不慎遭電擊。

由於經勞檢確認缺失，勞動部職安署已要求現場該饋線作業停工，職安署表示，待台電提出具體有效的改善作為才會復工，後續也會依職安法開罰最高30萬元，並要求台電，搶修期間，仍要提醒同仁確實做好防護，避免再發生事故。

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台電嘉義區處李姓員工昨日在搶修風災毀損電力時，遭電擊命危，總統賴清德今日上午前往柳營奇美醫院探視，該員工目前仍在加護病房急救觀察中，其父親在臉書PO文盼大家幫忙祈福集氣。

勞動部職安署南區職業安全衛生中心今日上午前往勞檢，發現現場個人防護具未確實使用、未戴絕緣手套，因此不慎遭電擊。目前已勒令該饋線作業停工，待台電提出具體有效的改善作為才會復工，也將依照職安法開罰3萬元到30萬元。勞動部提醒台電，搶修期間，仍要提醒同仁確實做好防護，避免再發生事故。

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