H20庫存清空後！輝達下一個中國計劃被曝

輝達H20 AI處理器庫存清空後可能在中國停產，未來焦點轉向更強大的全新Blackwell B20 AI晶片。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，輝達H20 AI處理器庫存清空後可能在中國停產，未來焦點轉向更強大的全新Blackwell B20 AI晶片。

除了銷售其H20 AI處理器之外，輝達顯然對中國AI市場還有更大的計劃，因為該公司正尋求很快推出基於Blackwell的新解決方案。

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在H20 AI禁令頒布之前，輝達已經逐步淘汰了H20 AI晶片，該公司正在為國內市場基於 Blackwell架構的下一代解決方案做準備。由於川普政府的出口限制，輝達團隊無法履行中國客戶已經下的H20訂單。

現在，據中國消息人士報導，該計劃預計將繼續執行。輝達不會接受新的H20 AI晶片訂單；相反地，該公司計劃最早在年底推出一款新的市場解決方案。Hopper世代已經在中國AI市場推出數年，考慮到與全球發佈時間表相比，中國目前至少落後了三代，輝達迎頭趕上也是合理的。

據稱，輝達的H20 AI庫存目前已達數十億美元，足以滿足中國至少四分之一的AI需求。根據業內傳言，輝達基於Blackwell的晶片（可能是B20）預計將於下個季度上市，這將為輝達團隊提供充足的時間清理現有庫存並向市場推出新產品。而且，輝達並不打算只依賴一款產品，因為有報導稱，面向中國市場的最新AI晶片很可能是B20、B30和RTX 6000D，它們都面向多個細分市場。

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