遠百總經理徐雪芳：台灣百貨競爭激烈 保持樂觀隨時應戰

遠百總經理徐雪芳（中）、遠百營運長林彰豐（右2）、副總經理陳佑任（左2）、副總經理詹萃華（左1）、副總經理劉儀婷（右1）。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕遠百（2903）總經理徐雪芳最近光榮卸下中華民國百貨零售企業協會（百協）理事長一職，徐雪芳創下百協有史以來最長8年理事長的任期，並為百協理事長設下「天花板級」的輝煌成果，在國際交流、服務創新、社會公益以及業務拓展等方面取得豐碩成果，徐雪芳表示，台灣百貨業競爭激烈，接下來還有數十家百貨公司陸續登場，迎來新一輪戰局，遠百除了寶慶店改建、板橋T-Park外，也持續尋找適合據點，百貨業還有很多成長進步空間，她將保持樂觀，隨時應戰，率領團隊拚命往前划行。

徐雪芳擔任百貨協會理事長沒多久就碰上有史以來最嚴重的疫情危機，徐雪芳為百貨業發聲，與政府積極溝通，籌措口罩，爭取水、電、租稅降價，並首次促成與國外百貨協會正式拜會交流的紀錄，去年親自帶隊拜訪「日本百貨店協會」，增加台灣能見度，並增加海外參訪獎勵名額，給予百貨從業人員與國外交流學習的機會，同時在她任內，新光三越重返百協，微風廣場也加入百協，台灣一線大咖百貨業者全部入會。

請繼續往下閱讀...

徐雪芳回憶，剛開始擔任理事長有點緊張，因為從未擔任公協會的職務，上任沒多久就碰到疫情，可說是千頭萬緒，當時缺少口罩，她就和國家隊溝通，並爭取水、電、租稅的減免，自己也要顧自己的百貨各店，當時真的很辛苦。

徐雪芳去年到日本百貨店協會參訪，日本特別展示出特別貴賓室，徐雪芳說，日本百貨有許多長處優點值得台灣學習，像是日本百貨業經營VVIP，定期舉辦聚餐、看電影、鑑賞珠寶等活動，讓VVIP有如小型社團，未來她會想辦法落實。

談到台灣百貨的競爭程度，徐雪芳認為，台灣百貨家數有點太多，日本東京2000多萬人，百貨公司不到100家，台灣全台就有200多家百貨，下一波又有幾十家百貨陸續開出，心理要準備好，隨時應戰（fighting），遠百目前正進行寶慶店重建、板橋T-Park新店規劃，並持續尋找適合開店的地方，但要開可以賺錢的店，為消費者提供最好的服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法