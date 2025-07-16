王品寵爸！名字有「王品謝禮」任一字同音 招待龍蝦

搶攻父親節聚餐商機，王品（2727）集團旗下王品台塑牛排，喊出即日起到8月29日平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，即款待價值千元的「法式焗龍蝦」」寵爸。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕搶攻父親節聚餐商機，王品（2727）集團旗下王品台塑牛排，喊出即日起到8月29日平日限定，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，內用消費2客套餐，即款待價值千元的「法式焗龍蝦」」寵爸。

王品表示，經典「王品牛小排」選品最精華的第6至第8對肋骨，一頭牛僅供6客的料理工藝，譜寫百萬饕客共同見證的雋永記憶，「帶骨酥烤牛小排」以近千度直火烘烤，煉就外酥內嫩的5分熟，盛裝在熱燙的白瓷盤，在桌邊淋上熱香料油的滋滋作響、現刨新鮮檸檬皮的果香，打造多重感官饗宴，品嚐原味或沾香料油、搭配炭烤洋蔥 Gravy、漬鳳梨，賦予品味的新體驗。

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全新打造的「高雄裕誠店」7月盛大開幕，持續經典賦新的品牌精神，打造道道精彩，經典「王品牛小排」、豐富五感體驗的「帶骨酥烤牛小排」，以及和義籍主廚Lino Sauro期間聯名的限定菜色。

今年夏天特別邀請曾榮獲澳洲版米其林之稱的帽子餐廳1帽榮耀、來自義大利美食重要原鄉西西里島主廚Lino Sauro，４手聯彈共同打造的聯名菜色「鮮蝦夏茴沙拉」茴香頭佐以白蝦、柳橙、芝麻葉，交織成開胃滋味。

「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」柔嫩肉質佐以煙燻番茄橄欖醬、義式香料醬，展現義式風味精髓，桌邊儀式感服務義大利直送的橄欖油；「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」煎炙香甜多汁的完美熟度，搭佐雙主廚共同研發的綠胡椒醬汁，綠胡椒的清新辛香融入豐潤的gravy醬汁，與頂級和牛相得益彰。

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