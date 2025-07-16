全台綠電交易跨大步 再生能源公會「綠電媒合平台」正式啟用

中華民國再生能源公會理事長胡惠森。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕中華民國再生能源商業同業公會今（16）日舉辦「綠電媒合平台啟用儀式暨再生能源研討會」，同時也啟動全國第一個公會版的「綠電媒合平台」。

再生能源公會理事長胡惠森表示，面對全球淨零及RE100的目標壓力，台灣綠電需求快速成長，預計2030年綠電轉供需求將高達400億度，而最新三讀通過的《電業法》修正案，一大重點就是準備成立「電力交易所」，藉以活絡再生能源次級交易市場，在此之前，透過公會建置的「綠電媒合平台」，就是要讓企業快速買得到綠電、發售電業者賣得出綠電，目前這個平台上的售電業已經有106家。

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國際氣候組織能源總監及RE100國際倡議組織主席Sam Kimmins也透過線上方式，分享「RE100與24/7全時綠電實踐趨勢」，他表示，截至2024年底已有36家台灣企業加入RE100倡議，承諾2050年前100%使用再生能源，未來15至20年，再生能源至關重要，企業需要大量的再生能源，規模化的投資再生能源才能有效降低成本。

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