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AMAX-KY獲利大躍增 6月自結EPS 2.93元

2025/07/16 16:48

AMAX-KY公告獲利自結。圖為董事長倪小菁。（資料照）AMAX-KY公告獲利自結。圖為董事長倪小菁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因輝達（NVIDIA）等國際晶片大廠湧現利多消息，帶動伺服器概念股，近日伺服器解決方案廠商AMAX-KY（6933）股價強漲，今日應證交所要求公告財務自結。AMAX-KY在6月的稅後淨利為1.23億元、年增達到6050%，每股稅後盈餘（EPS）2.93元。

AMAX-KY今日公告其6月的稅後淨利為1.23億元、年增達到6050%，每股盈餘（EPS）2.93元；而第二季自結的稅後淨利則為1.37億元、年增878.57％，第二季每股稅後盈餘為3.24元，單季就逼近去年全年獲利。

AMAX-KY的6月營收為11.2億元，月增230%、年增159%，創單月新高，上半年累計營收為38.5億元、年增40.5%。主因是主力客戶的液冷機櫃出貨帶動，AMAX-KY主要業務是為美國新創企業客製化伺服器，該公司表示，看好液冷數據中心吸引更多全球企業、AI新創公司，有望帶動業務增長。

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