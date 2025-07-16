美關稅戰僅這兩國反擊 美輕鬆新增1.5兆稅收

目前僅有中國與加拿大反擊川普的關稅措施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，自美國總統川普開啟關稅戰，對全球課徵最低10%關稅，以及鋼鋁50%、汽車25%關稅以來，只有中國與加拿大敢於反擊，這讓川普幾乎沒有付出任何代價，在短短4個月內斬獲近500億美元（1.5兆台幣）額外關稅收入。

報導說，美國財政部數據顯示，第2季美國關稅收入達創紀錄的640億美元（1.88兆台幣），較去年同期多逾470億美元（1.38兆台幣）。

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中國對美國的報復性關稅並無達成相同效果，2025年5月，其整體海關收入僅年增1.9%。加上加拿大的有限報復（加國尚未公佈第2季海關收入），對美國全球出口產品課徵的關稅，僅佔同期美國關稅收入的一小部份。

供應鏈專家說，川普關稅的成本將不只落在美國消費者上，因為國際品牌尋求將成本增加的影響分散至全球各地，以盡可能縮小對美國市場的衝擊。

供應鏈顧問公司Proxima副執行總裁Simon Geale指出，蘋果、愛迪達與賓士汽車將致力減緩價格上漲的影響。他說，「全球品牌可以透過聰明採購與節省成本，嘗試吸收部份關稅成本，但主要成本仍必須分散到全球其他市場，因為美國消費者或許只能吸收5%的關稅增加，而非20%或甚至40%的關稅上揚」。

儘管美國的關稅達到1930年以來最高水準，但全球的謹慎回應阻止了第一與第二次世界大戰間重創全球貿易的那種報復螺旋。

經濟學家指出，美國作為全球最大消費市場的主導地位，以及川普對於反抗國家加倍關稅報復的威脅，使多數國家的決定並非出於懦弱，而是經濟常識。

凱投宏觀的模型顯示，若貿易戰升級，使美國的對等關稅平均達24%，將導致全球GDP兩年下降1.3%，相較之下，若維持10%基準關稅則衝擊全球GDP 0.3%。

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