幣安協助台灣執法機構逾4年 CEO鄧偉政會晤刑事局

幣安執行長鄧偉政（左）會晤刑警局，獲贈紀念徽。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕全球虛擬資產龍頭企業幣安（Binance）持續為打擊虛擬資產犯罪、維護生態圈環境付出努力。該公司今日表示，執行長鄧偉政（Richard Teng）近期與台灣刑事警察局副局長邱紹洲會面，刑事局也致贈紀念局徽，以感謝幣安在打擊金融犯罪方面的合作與協助。

幣安指出，自2022年始，幣安回應來自台灣執法機關的請求案件數逐年成長，並已在台灣進行逾20場教育訓練，參與人數超過2000人。近期也配合執法機關，將一犯罪集團價值超過新台幣2600萬元的不法資金，轉移回台灣執法單位指定地址

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幣安指出，鄧偉政與邱紹洲就多項打擊犯罪的關鍵議題進行深入交流，包括討論如何透過技術合作與資訊共享，提升執法效能，以因應科技發展所帶來的犯罪手法變化。席間，刑事局也對幣安長期以來給予的幫助，表達肯定以及感謝之意。

鄧偉政表示，獲得刑事局的肯認對幣安是一項榮譽，也再次印證了幣安與執法機關合作打擊不法的堅定承諾。幣安相信，建立安全的生態系需要集體合作及強大的夥伴關係。未來幣安將持續在這方面以身作則，與各界攜手守護產業的安全與信任。

除早前已公布多起合作案例外，在最近一起執法合作案件上，幣安配合臺灣執法機構的請求，將一個犯罪集團之不法資金，價值達超過2600萬元的虛擬資產轉移回臺灣執法單位指定地址，在在彰顯了公私協力的價值，也是守護整體金融體系完整性不可或缺的重要基石。

據統計，幣安至今共計已回應超過24萬件來自全球執法單位的請求，並在全球舉辦超過400場教育訓練，協助其運用區塊鏈技術打擊犯罪活動，展現了其致力推動公私部門合作，建構安全金融環境的決心。

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