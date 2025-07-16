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防中貨洗產地 海關3個多月查近9千件、移送裁罰101案

2025/07/16 16:07

財政部表示，美國非常重視各國打擊違規轉運的實質作為，海關採「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」措施。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，美國非常重視各國打擊違規轉運的實質作為，海關採「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」措施。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明日將舉辦「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，財政部書面報告指出， 台美談判協商兩大前提，一是深化台美經貿關係，二是秉持互利互惠原則達到貿易平衡；我談判團隊本著維護國家利益、產業利益、國民健康及糧食安全四大原則，與美方展開密切磋商。財政部表示，美國非常重視各國打擊違規轉運的實質作為，海關採「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」措施，自4月1日至7月6日，已查核輸美貨物8936筆，移送經濟部貿易署裁罰101案，最高可處300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。

報告指出，為防堵中國及第三地出口貨品洗產地，規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒台灣製造（MIT）後違規轉運至美國，財政部採「三嚴」措施。首先，事前嚴防，經濟部已公告自5月7日起，出口我國產製貨品至美國應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」具結產地及其標示屬實，該措施實施以來，截至7月6日，海關已查核逾17.9萬件，業者配合情形良好。

其次，事中嚴查，海關透過風險系統篩選高風險輸美貨物並予警示，由驗貨關員嚴格查核貨物產地，保稅區監管關員亦於各保稅倉間實地查核存倉貨品標籤及產地標示，所有查核結果均納入風險分析。 最後，事後嚴處，自4月1日至7月6日已查核輸美貨物8936筆，移送貿易署裁罰101案，最高可處300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。

另，報告指出，台美雙方持續推動擴大電子化通關及運用預先審核機制，簡化貨品進出口程序、優化貨物通關作業、提升關務法規透明度、加強貿易商資料保護及便捷行政救濟等措施，以提升台美貿易便捷化。 此外，台美雙方亦將深化交流反傾銷稅與平衡稅調查資訊，協助廠商免受不公平貿易競爭損害，確保產業公平競爭，以提升我國產業經營環境及供應鏈廠商的發展韌性，維護守法廠商權益及國家產業利益。

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