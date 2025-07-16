日本25％關稅恐難逃！川普嗆：不開放市場8/1就開徵

川普表態日本若不讓步，恐將遭重稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普再次對日本釋出貿易施壓訊號，強調若日本不開放市場，將依照先前書面通知，自下月起對日本進口產品課徵25%關稅，進一步凸顯美方對雙邊貿易不平衡的強烈不滿。川普並未排除若日本讓步，美方態度仍可調整。

根據《NHK》報導，相關人士透露，川普15日在華府近郊受訪時強調，若對方市場開放，美方將重新考慮關稅措施，但川普認為日本可能不會這麼做，因此不排除將依原訂計畫實施。川普重申美國自日本進口汽車遠高於出口，直言貿易現況「不公平」。

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除日本外，川普亦表明，將陸續對部分國家如非洲地區，公布新一輪10%以上關稅措施，預料掀起新一波國際貿易緊張。

針對其他貿易談判進展，川普表示，正與5到6國交涉，其中2到3國「或許很快可望達成協議」，並透露已與印尼達成共識，未來包括印度在內的多國，也有望步上後塵。

對此，日本內閣官房副長官青木一彥則低調表示，不評論美方意圖，日方將持續推進協議、尋求兼顧雙方利益的可能性。

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