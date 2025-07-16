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AI來襲怎麼辦？OpenAI高層教小孩「4大技能」面對AI世界

2025/07/16 16:05

OpenAI 的首席經濟學家查特吉為了讓自己的小孩，能在AI世界中做好準備，正在教小孩4項技能（彭博）OpenAI 的首席經濟學家查特吉為了讓自己的小孩，能在AI世界中做好準備，正在教小孩4項技能（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI 的首席經濟學家查特吉（Ronnie Chatterji）表示，他花了很多時間預測哪些工作將受到人工智慧（AI）最大的影響，而為了讓自己的小孩，能在AI世界中做好準備，查特吉正在教小孩4項技能，從批判性思維到財務數理能力。

查特吉週二（15日）在OpenAI 官方 Podcast 中透露，這4項技能分別是：批判性思維（Critical thinking）、適應能力（Adaptability）、情緒智商（EQ）和財務數理能力（Financial Numeracy）。

查特吉說：「你必須學會成為一個具備批判性思維的人，並能識別問題。」其次是適應能力，他說：「你必須擁有神經可塑性、韌性與彈性，能夠適應這個會劇烈變化的世界。如果你考慮一下AI領域正在發生的事情，以及氣候的變遷、地緣政治的轉變，這將會讓你需要非常多的適應能力。」

查特吉提到的第3個技能是情緒智商，特別是在 AI 開始接手如寫程式等技術性工作之際。他描述：「我想不到比『學會如何做一個人』更重要的能力了，因為這會成為你與AI互補的方式。」查特吉補充指出，具備深厚技術知識與高EQ的銷售人才，將扮演關鍵角色，因為他們懂得如何「連結各個面向」來解決問題。

最後查特吉希望孩子學會的技能，則是財務數理能力與寫作。他說：「我的孩子們有計算機，但我仍希望他們會背乘法表。語音轉文字工具確實很好用，但我還是會教他們如何寫字。」

儘管如此，他也承認，目前還無法預測世界會因為AI改變到何種程度，也不知道下一代會在哪裡工作。

查特吉表示：「要預測他們（下一代）未來的職位，我其實並沒有比我的父母知道得更多。不過我認為他們會沒問題的。」

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