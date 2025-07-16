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美國進口車零關稅？台灣賓士總裁喊話：不希望獨厚單一國家

2025/07/16 15:44

美國對等關稅談判結果倒數計時，台灣賓士總裁金恩中表示，賓士做為德國品牌，仍期待在全球貿易中維持一個公平開放的市場，不希望僅對單一國家或生產地給予特優待遇，應考量歐洲、日本、韓國等地進口的汽車，也才能符合WTO（世界貿易組織）的公平貿易精神。（記者楊雅民攝）美國對等關稅談判結果倒數計時，台灣賓士總裁金恩中表示，賓士做為德國品牌，仍期待在全球貿易中維持一個公平開放的市場，不希望僅對單一國家或生產地給予特優待遇，應考量歐洲、日本、韓國等地進口的汽車，也才能符合WTO（世界貿易組織）的公平貿易精神。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕 美國對等關稅談判結果倒數計時，台灣賓士總裁金恩中表示，賓士做為德國品牌，仍期待在全球貿易中維持一個公平開放的市場，不希望僅對單一國家或生產地給予特優待遇，應考量歐洲、日本、韓國等地進口的汽車，也才能符合WTO（世界貿易組織）的公平貿易精神。

金恩中表示，自4月美國宣佈啟動對等關稅以來，汽車市場無論是銷售量、領牌數或接單量，均呈現趨緩走勢，難以明確判斷其主因是來自於經濟不確定性的大環境影響，還是台灣關稅或貨物稅的影響，但第2季的整體車市表現確實較去年衰退，尤其是賓士水貨市場呈現明顯衰退趨勢。

他也坦言，若美國進口車關稅調降，短期內部分豪華車品牌可能受益，台灣賓士自美國進口的車款也會配合政府政策進行價格調策略調整，公司認同政府政策應該讓車價更親民，但目的並非要引發價格戰，強調「台灣賓士價格調整不會開第一槍」。

金恩中說，今年剩下5個多月，如果市場充滿「如果」的假設與揣測，這種不確定性對經濟造成干擾，台灣汽車領牌數要從上半年年減17.4%，追平去年銷量，是一項巨大挑戰，這也取決於政府政策的明確性。

他直言，希望政府能盡快做出明確決策，以利車廠規劃市場策略，政策的明朗化有助於消弭揣測、減少不確定性，並減緩對整體經濟發展的負面影響。

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