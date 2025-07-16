出局！川普暗示貝森特是聯準會主席人選 但不會成真

川普暗示貝森特是聯準會主席人選，但不會成真（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普不滿聯準會主席鮑爾遲遲未降息，不僅連番砲轟，並敦促並他應辭職，如今因聯準會翻修工程超支，構成鮑爾被解職理由後，外媒不斷曝出接任者人選，而財政部長貝森特（Scott Bessent）也是人名單上，然而川普今表示，貝森特可能是接替鮑爾的人選，但暗示這種情形可能不會發生。

路透社報導，川普結束匹茲堡（Pittsburgh）行程返回安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）後，被問到貝森特是否是他心中首要的聯準會主席人選，川普告訴記者：「他是1位人選，他非常優秀。嗯，他不是（首選），因為我喜歡他做的工作，對吧？」

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川普多月來不滿鮑爾未能降息，不斷敦促他辭職。川普今天表示，聯準會位於華府總部的歷史建築25億美元翻修成本超支，可能構成鮑爾被解職的理由。

當被問到是否可能因翻修工程超支撤換聯準會主席時，川普回答：「我想，算是吧。」

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