聯邦銀兒童理財營開放報名 本報獨家開放學習紀念

邁入第16屆的聯邦銀行兒童理財營正式開放報名（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕長達2個月的暑假已經開始，邁入第16屆的聯邦銀行兒童理財營正式開放報名。聯邦銀行指出，今年以「小小金融家．理財冒險王」為主題，不但有銀行實地導覽，體驗操作ATM提領、外幣兌換、保管箱等日常業務，「自由時報」更獨家開放讓小朋友參訪報社印刷廠，也將當天學習心得印製成專屬報紙頭版，留下獨一無二的學習紀念，即日起開放國小4至6年級學童網路報名。

今年理財營的主題為「小小金融家．理財冒險王」，課程融合金融知識、分行探險、防詐騙及ESG永續觀念，活動訂於114年8月1日及8月8日，在北市自由廣場國際會議廳（台北市內湖區瑞光路399號2樓）舉辦2場次，每場限額50名，額滿為止。活動費用方面，「聯邦銀行存戶子女」可免報名費，「非聯邦銀行存戶子女」需酌收800元，收取的報名費，聯邦銀行則將全數捐助兒童公益團體，用於支持偏鄉兒童教育之用。

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為了讓金融教育更生動有趣，今年理財營主打4大特色主題，分別為「遊戲互動金融」、「銀行實地體驗」、「沉浸式理財情境劇」、「報社參觀趣」，除了由聯邦銀行專業同仁帶領小朋友走進行銀行實地導覽，體驗操作ATM提領、外幣兌換、參觀保管箱等日常業務，還安排兒童劇團演出「勇闖金銀島」，讓孩子在觀劇互動中學習理財、防詐與永續環保觀念知識。

最獨特的是，聯邦銀行與「自由時報」 合作，獨家開放讓小朋友前往報社印刷廠參訪，同時化身為理財小記者，將當天學習心得印製成專屬報紙頭版，留下獨一無二、值得珍藏的學習紀念。

不僅如此，活動針對儲蓄、保險、防詐及信用卡行動支付等基礎金融知識，特別打造成「金錢儲蓄島」、「保險魔法島」、「防詐守護島」、「智慧購物島」4大主題課程，寓教於樂讓小朋友邊學邊玩、建立正確的金錢觀念。

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