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房市冷清清 今年前5月全台預售屋單月全數賣不到5千件

2025/07/16 14:27

現在建商審慎規劃推案時程，代銷接案也要反映市場狀況。（記者徐義平攝）現在建商審慎規劃推案時程，代銷接案也要反映市場狀況。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣持續低迷，根據內政部實價網最新揭露，5月全台預售屋揭露件數約3153件，相當於平均一天只賣掉101.7件，且已連續5個月不到5千件，更是連兩月跌破4千件。

進一步觀察5月六都預售屋揭露情形，有四都單月揭露件數不到500件，尤其南二都更是低於250件，又以台南市最少、僅166件，相當於平均一天只賣掉5.35件。

對比去年年中預售屋買氣最熱時間點，六都今年5月買氣、年減幅64%起跳。

5月六都預售屋買氣 較去年最熱時年減64%起跳

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年預售市場上半年歷經一波高峰，建商推案銷售狀況熱烈，2024第三季央行開始緊縮房貸，預售屋市場有感房價短期內沒有太多表現空間，整體買氣明顯縮手，今年四月又有美國關稅造成台股劇烈波動，市場進入盤整階段。

現在建商審慎規劃推案時程，代銷接案也要反映市場狀況，視個案條件與規劃後理性報價，今年以來已經連續5個月預售揭露都不到單月5千件，有些線上個案已有微讓利的跡象。

曾敬德認為，這一波「健康修正」有助於市場恢復理性、建商也必須提升產品規劃與讓價格有吸引力，尤其當市場交易縮過頭仍有物極必反的契機，只是目前還需要時間整理，等待市場有新的風向出現。

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