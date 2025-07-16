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美關稅從32％降至19％！印尼官員稱為「該行業」帶來巨大勝利

2025/07/16 14:37

美關稅從32%降至19%！印尼稱是對服裝和鞋類等一些勞動密集型行業的巨大勝利。（歐新社）美關稅從32%降至19%！印尼稱是對服裝和鞋類等一些勞動密集型行業的巨大勝利。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣佈，印尼關稅從原32%降至19%，對此，印尼政府顧問週三表示，與美國達成19%的關稅稅率，是對印尼服裝和鞋類等一些勞動密集型行業的“巨大勝利”。

彭博報導，印尼國家經濟委員會（DEN）委員伊拉萬 （Heriyanto Irawan）表示，19%的關稅，為印尼進入美國提供了更多市場的機會。

伊拉萬稱川普週二宣佈的關稅稅率，低於原計劃32%，在對美貿易順差的國家中“可能是最低的”，這為印尼提供了競爭優勢。

川普表示，他與印尼達成了1項協定，將對其商品徵收19%的關稅，並補充說雅加達已同意取消對美國進口的所有關稅，並購買超過190億美元（約新台幣5567億元）的美國能源和農產品，並購買50架波音公司噴氣式飛機。

伊拉萬在談到計劃購買黃豆、小麥、石油和其他商品時說，我們（印尼）正在將進口從某些國家轉移到美國。

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