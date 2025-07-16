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合併題材利多 市場關注台新金、玉山金

2025/07/16 14:07

台新與新光合併之後，對於整體市場將帶來什麼樣的影響，成為市場關注的焦點。（資料照）台新與新光合併之後，對於整體市場將帶來什麼樣的影響，成為市場關注的焦點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於新光金（2888）將於7月24日與台新金（2887）合併，合併題材向來是金融股的多頭熱門題材；另外，法人也看好具有合併題材的玉山金（2884），預期國內金融機構掀起整併潮。

國內兩大金控即將進行合併，外界屏息以待，台新與新光合併之後，對於整體市場將帶來什麼樣的影響，成為市場關注的焦點。其中，根據統計，「台新新光金控」將擁有1000萬個客戶、股東近100萬人，員工達3萬人，為台灣第4大金控。

台新金股價今收18.20元，小漲0.28%，不過，受到金融合併題材之利多影響，台新金今日成交量超過11萬張，為整體上市櫃第3高。

法人指出，由於主管機關金管會積極推動「亞洲資產管理中心」，有利於金融業業務推展，加上「新新併」將推進台新新光金控，成為第四大金控，更將有利於未來業務推展。

此外，玉山金已於3月18日宣布收購保德信全數91.2%的股權，以27.62億元買下。

法人指出，台灣保德信人壽於2020年以55億元賣給台新金，後來又把投信事業出售給玉山金，等於全面結束在台業務。對玉山金來說，是開啟一個全新的挑戰。

玉山金股價今收在35.25元，小跌0.14%，成交量約4.4萬張。

對此，法人表示，台灣金融市場已進入「金控2.0」戰國時代，展望後勢，玉山除了有機成長策略，並且透過策略聯盟或審慎併購，來強化市場競爭地位。

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