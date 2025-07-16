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台灣有望獲15％-20％稅率？ 外交部：美方考量因素多 難預測

2025/07/16 14:35

外交部次長陳明祺16日出席立法院外交及國防委員會，報告台美對等關稅談判進度、預期成果等事宜並備質詢。（記者叢昌瑾攝）外交部次長陳明祺16日出席立法院外交及國防委員會，報告台美對等關稅談判進度、預期成果等事宜並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上週表示，打算對絕大多數貿易夥伴課徵15％到20％的基準關稅，各界關注台灣是否有機會適用15％至20％的稅率。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今說明，15％至20％稅率適用於4月2日時拿到10％稅率的國家，台灣則屬於有貿易逆差、原本有個別對等關稅的國家。

外交部次長陳明祺分析，目前的稅率上限是巴西的50％，底線是英國的10％，不少鄰近國家都是25％到30％不等，外交部綜合判斷，美國擬定稅率數字考量因素眾多，包含對美貿易逆差、經濟安全、兩國關係、地緣政治等，變數很多，很難預測。

川普本月10日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說，所有剩下的國家都得繳稅，不論是20%還是15%。朝野立委今日於立法院外交及國防委員會質詢時，皆關注對等關稅談判進度與預期稅率。

民進黨立委王定宇關切，若8月1日期限前台美雙方未談成，是否適用川普日前講的15%到20%稅率。顏慧欣答詢說明，川普所說的15%到20%，是針對原先在4月2日公佈的對等關稅中拿到10%的國家，他要一併提高至15%到25%，但台灣屬於原本有個別對等關稅的國家，也就是有貿易逆差存在，經貿辦會在8月1日前努力談判關稅稅率。

陳明祺強調，我國談判除了堅守維護國家的利益、維護產業利益、保障國人健康、保障糧食安全4項基本原則外，也要讓美方瞭解，其實台美貿易結果是雙方產業互補的結果。

另一方面，巴西將被課徵50％高額關稅，針對巴西境內恐受影響的台商，陳明祺說，外交部隨時與海外台商保持聯繫，協助台商減緩相關衝擊，若台商有需要轉移生產之地，外交部也會盡最大的努力協助。

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