WSJ：輝達在中國麻煩尚未結束 兩變數其中與台灣有關

美國允許輝達將H20晶片出口中國，美媒報導，輝達在中國的煩麻尚未結束。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府放寬輝達對中國的特製晶片銷售限制，輝達股價上漲歡呼，美媒華爾街日報（WSJ）指出，基於輝達作為美中貿易戰下的棋子，慶祝期間可能很短暫。

輝達在中國的煩麻尚未結束，主要的兩個原因包括，美中關稅談判隨著稀土豁免期結束，仍充滿變數，人工智慧晶片隨時將再成為美國談判籌碼。此外，川普似乎準備對半導體徵收25%關稅，而輝達的產品幾乎依靠台灣晶片產業生產，未來恐再受到衝擊。

請繼續往下閱讀...

目前美中貿易緊張局勢似乎趨緩，兩國於5月在日內瓦達成貿易休戰協議，中國隨後也放寬對美國汽車製造商和製造業急需的稀土金屬的供應。但輝達遠未脫離險境，鑑於該公司處於人工智慧熱潮的火熱中心，政治風向將如何發展尚難預測。

川普政府的談判一直充滿變數，中國的稀土豁免期僅6個月。一旦失效，人工智慧晶片可能再次成為美國的談判籌碼。

此外，還有關稅威脅值得關注。川普政府似乎準備對半導體徵收關稅，稅率可能達到川普過去討論過的25%，幾乎全部在台灣生產的輝達晶片可能會受到影響。

美國允許輝達將H20晶片出口中國，將部分人工智慧運算能力交還給中國。 H20晶片是輝達為遵守美國對中國出口限製而降低性能設計的晶片，因此無法在任何其他市場銷售。

報導最後指出，現在，正是輝達值得慶祝的時刻，但這樣的時刻或許轉瞬即逝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法