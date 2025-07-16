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關稅談判內幕？傳川普獅子大張口要南韓砸「天價」重振美製造業

2025/07/16 14:23

美國總統川普宣布，自8月1日起，美國將對所有進口自南韓的產品徵收25%的關稅。（路透檔案照）美國總統川普宣布，自8月1日起，美國將對所有進口自南韓的產品徵收25%的關稅。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布，自8月1日起，美國將對所有進口自南韓的產品徵收25%的關稅，韓方也表示正與川普就貿易協議進行磋商，以減輕即將實施的關稅所造成的衝擊。但根據韓媒爆料，美方在7月的兩次談判中，要求南韓比照日本，成立規模達4000億美元（約新台幣11兆元）的投資基金，以重振美國製造業，而報導表示，此數字幾乎占南韓2025年國家預算80%，堪稱天文數字。

《朝鮮日報》獨家報導，據悉，美國政府要求設立製造業強化基金的請求，是在7日和10日於華府舉行的兩輪高階貿易談判中提出。南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九，在與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商後曾對外透露，會談上韓美兩國針對製造業合作方案進行深度討論。

美方在和南韓談判中提到，日本5月提議設立「日美投資基金」，基金規模大約落在4000億美元（約台幣11.8兆元、550兆韓元）；並且有鑑於南韓對美貿易順差與日本對美貿易順差相近，美方希望南韓設立與日本提案相同水準的基金。

南韓政府另1名關係人士表示，「儘管（南韓）政府為了儘量降低對等關稅和汽車關稅，曾針對農產品進口和鬆綁各種非關稅壁壘，準備了許多能夠向美方提案的計畫，但是盧特尼克部長卻聚焦在對美投資基金的設立。」

這項基金規模對南韓政府形成挑戰，因為南韓經濟規模較小，此數額幾乎占南韓2025年國家預算80%，堪稱天文數字；但規模太小又難以說服美方。

報導指出，這與美國政府一直以來要求的進一步開放牛肉、大米等農畜產品市場，以及其他貿易的放寬限制截然不同。

川普7月初以關稅信通知對南韓和日本開出25%對等關稅，預計8月1日正式生效。值得一題的是，實施對等關稅僅剩兩週，南韓政府內部曾傳出，「美國商務部長盧特尼克提出南韓難以接受的條件，導致談判停滯不前」，報導推測很可能是指這項基金。

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