光電意外成「補強劑」畜禽舍風災損失反減少

光電板補強後，變農畜禽舍補強劑，反而挺過颱風，降低災損風險。

（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，嘉義、台南等地受災嚴重，但部分原被認為結構較脆弱的畜禽舍，卻在這次風災中展現出意外的耐災能力。業界指出，近年許多畜禽舍加裝屋頂型太陽光電時，普遍進行補強作業，反而讓這些老舊建物在這次颱風災中損害有限，但也有業界人士觀察，老舊屋舍沒補強就直接加裝光電，造成連屋頂含光電共同吹跑，毀損嚴重。

受災嚴重的嘉義、台南建築物設計風速僅約每秒32.5至37.5公尺，屬於風速標準偏低地區。但業者轉述，許多加裝光電的畜禽舍，因施工階段補強木結構與屋架，在此次颱風中並未發生嚴重毀損，意外提升了原本老舊建物的抗風能力；不過，也有另一位業者提出，老舊屋頂加裝光電但補強不足，颱風來時，整片屋頂連光電板一起飛走，就是這次颱風過後也有見到的狀況，因老屋本身耐風能力就有限，加裝光電板後，必須要同步補強。

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業界強調，目前固定型光電系統皆需經結構技師簽證，依據建築法規與設計風速區域做安全評估，相較之下，部分「水面型光電」案場因缺乏固定基礎、設計未充分因應風浪，損害較大，成為輿論焦點；損害較大的案場集中在屏東水面型設施，屬於浮動平台結構，官方也說還在試驗階段，而台灣是否不適合水面型?業者也不這麼認為，他說，在經歷重大風災後，業者會去檢討，過去固定式光電也有經過嚴重風災，都是大家不斷去回頭去做結構補強，逐步能對抗颱風。

雖然目前僅公有屋頂加裝光電因較不具有成本考量，願意參考結構補強等指引，業界呼籲政府應推動民間建築比照辦理，「光電不該被污名化，這次風災反而也能成為提升耐災韌性的契機。」

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