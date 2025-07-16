輝達、超微晶片銷中解禁 法人中性看待：川普政策反覆

美國政府准許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國銷售部分AI晶片，法人表示，美國總統川普的政策向來反覆，且此次准許銷售的也還是中國特製版的晶片，因此抱持中性態度看待。（法新社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國政府准許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國銷售部分AI晶片，此消息讓輝達股價大漲逾4％，也帶動那斯達克指數創新高；也激勵台灣相關供應鏈，相關類股由台積電領軍，午盤前帶動大盤指數上漲逾200點，站上23000點。但法人表示，美國總統川普的政策向來反覆，且此次准許銷售的也還是中國特製版的晶片，因此抱持中性態度看待，認為這兩天股價已經差不多反應了。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，昨天這個消息在亞洲盤市場已傳出，相關族群都有不錯表現，這個議題也在美股持續發酵，象徵川普政策更為明朗化。

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林雅慧說明，今年4月的禁令讓人措手不及，現在開放，對美中關係來講是一個和緩的消息，對台灣本身一定是正面因子。不過，她認為，中國本身一直持續研發相關AI晶片，這個利多是否能持續大幅發酵，她持中性角度看待。

林雅慧分析，相關廠商股價在之前就已有一定程度的漲勢，加上這些晶片本來就是今年4月以前就可以出貨，這次開放的不是升規版，同樣是對中國特製的晶片，所以對於產業本身或對相關個股，她的解讀比較中性。

林雅慧說，市場用非常大的利多解釋此消息，主要是非預期、令人意外的解禁。但她提醒，川普政策反覆，此次開放是否能代表美國政府對於晶片出口友好的態度，進而延續到關稅等相關政策，並不確定。

她提到，美中關係不太容易回到2018年之前，對峙一定會持續，因此她認為這項開放或許是在8月12日美中關稅談判90天暫緩期限前，眾多非關稅的條件之一。

林雅慧提到，對於廠商來講，一定會用正面解讀，但還是回歸到川普本人的政策可信度，不知道現在講開放，會不會9月又突然說不要開放？不確定能持續多久，因此還是要用中性角度看待，她認為這兩天股價已經差不多反應了。

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