AI需求暴增！ASML第2季訂單金額1889億元季增逾4成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求暴增，訂單金額飆逾4成，艾斯摩爾（ASML）第2季營收為55.4億歐元（約新台幣1889.14億元），季增41%，優於預期48億歐元（約新台幣1636.8億元）。

在人工智慧投資熱潮推動了對其先進晶片製造設備的強勁需求，根據艾斯摩爾在週三的1份聲明中表示，不僅第2季訂單金額超預期，第2季淨銷售額76.9億歐元（約新台幣2622.29億元），亦優於預期75.1億歐元（約新台幣2200.43億元），至於淨利則為22.9億歐元（約新台幣780.89億元），優於預期20.5億歐元（約新台幣699.05億元）。

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彭博報導，展望2026年，ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示，我們看到我們的AI客戶的基本面仍然強勁，但宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性正在增加，雖然我們仍在為2026年的增長做準備，但現階段我們無法確認。

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