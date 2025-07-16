台美已約定第4輪實體磋商時程 雙方肯定談判有進展

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣16日出席立法院外交及國防委員會，報告台美對等關稅談判進度等事宜並備詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普近期陸續公布各國關稅稅率，但台灣關稅稅率尚未揭曉。經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今日說明，目前台美雙方已完成3輪實體諮商，並已初步約定下一輪實體磋商時程，台美雙方團隊皆肯定談判是有進展的。她也坦言，關稅信函本身並非各國最終稅率。

立法院外交及國防委員會今（16）日邀請外交部部長、國安局長、經濟部次長、財政部次長、農業部次長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。朝野立委關注對等關稅談判進度。

請繼續往下閱讀...

顏慧欣報告指出，台美雙方已於5月1日、6月25日、7月8日在美國華府完成3輪實體諮商，期間也進行數次視訊會議，目前已初步約定下一輪實體磋商時程；台美雙方團隊皆肯定談判是有進展的。

關稅信函並非最終稅率

顏慧欣答詢時坦言，台灣目前尚未收到美方寄發的關稅信函，關稅信函本身並非各國最終稅率，無論台灣有沒有收到關稅信函，在8月1日前努力談判都是他們的重點。

顏慧欣強調，經貿辦會在維護產業國家利益、國民健康、糧食安全等基本原則下，在8月1日期限前努力與美國進行衝刺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法