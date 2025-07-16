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搶修遭電信線電擊？ 台電︰調查小組南下釐清原因

2025/07/16 13:16

賴清德總統前往奇美醫院探視傷者，在病床邊打氣。（圖由總統府提供）賴清德總統前往奇美醫院探視傷者，在病床邊打氣。（圖由總統府提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電搶修工作持續，但還有零星一千多戶等待來電，（15日）昨下午台電李姓員工在嘉義義竹地區搶修高壓斷線復舊時，不慎遭到電擊；台電今表示，現場已暫停搶修工作，調查小組也會南下釐清事故原因，盼能在一周內調查出爐。

台電嘉義區處36歲李姓員工昨在搶修高壓斷線復舊時，在從事檢電掛接地過程中不慎發生感電事故。台電表示，事發當下人員意識模糊，現場立即進行CPR急救，並撥打119救護車就近緊急送往奇美醫院柳營分院救治。

台電表示，李姓員工在台電服務約10年，在搶修班工作表現良好，對於此次意外，依照規定，職安單位會要求現場工作暫停，調查小組也會前往釐清事故。

至於立委蔡易餘發文，指昨晚去柳營奇美醫院探視傷者時，聽到台電人員討論，意外原因可能與電信線有關，如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事；台電表示會盡快釐清原因，希望一周內，甚至越快越好。

對於李姓員工發生感電事故，台電深感遺憾，將會全力提供員工家屬必要協助。總統賴清德今早約10點多也抵達柳營奇美醫院，在經濟部長郭智輝及台電董事長曾文生等人同下，前往探視李姓台電員工病況。

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