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櫃買中心強化扶植新創產業 「創櫃菁英選拔會」報名開跑

2025/07/16 13:00

櫃買舉辦「創櫃菁英選拔會」，報名開跑。（擷取自櫃買中心官網）櫃買舉辦「創櫃菁英選拔會」，報名開跑。（擷取自櫃買中心官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買今日表示，將舉辦「創櫃菁英選拔會」，透過遴選機制與整合資源支持，扶植具潛力的新創企業，助其連結資本市場與策略夥伴，擴大企業影響力與投資吸引力，最終遴選出的前3名企業將獲得總額60萬獎金。

櫃買中心在董事長簡立忠上任後，持續強化新創領域扶植力道，這也符合政府「亞洲資產管理中心」願景。近期除「創櫃菁英選拔會」外，也攜手台智雲、資誠會計師事務所，啟動AI新創加速成長機制專案。

櫃買說明，「創櫃菁英選拔會」徵件對象包含：已登錄創櫃板公司、創櫃板輔導中公司、符合「創櫃板管理辦法」第5條第1項規定之公司，或經創櫃板推薦單位推薦者，本未在創櫃板的新創公司則需符合實收資本額5000萬元、相關單位推薦、國發基金投資等條件。

至於評選標準，則需要從五大面向進行綜合評比，包括市場需求與規模、技術門檻、產品創新與行銷策略、財務狀況，以及經營團隊組成，審查單位則是全國創新創業總會（新創總會）負責。

櫃買也表示，活動流程分為書面審查、決選前培訓與最終「Pitch Day暨頒獎典禮」，審評將在9月15日完成，選出前20名企業進入決選，並獲頒入圍證書，也將媒合同產業的大公司「陪跑」，進行市場與產品交流分享。

而後，櫃買將在10月28日舉辦精英選拔會，選出前3名團隊，除可獲得總獎金60萬元，若為創櫃板或輔導中公司，將再獲得業務或投資媒合洽談機會、媒體專題報導曝光，以及創櫃菁英專屬課程補助等多項資源支持。

櫃買表示，本次活動報名期間自7月15日至8月31日止，詳情可見櫃買中心「2025創櫃菁英選拔會｜發掘潛力新星，連結資本市場！」活動官網（https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/index.htm

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