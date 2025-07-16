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6月股市一數據創新低 印證散戶跑光光

2025/07/16 12:59

6月散戶成交值比重僅46.99%，創下歷史新低。（資料照）6月散戶成交值比重僅46.99%，創下歷史新低。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所本週公告6月暨第二季集中市場相關數據，多數人注意到不論是大戶（季成交5億元以上）、中實戶（季成交1億元至5億元）、散戶（季成交1億元以下）第2季進場人數都較首季增加，不過6月散戶成交值比重僅46.99%，卻創下歷史新低。

4月因川普宣布各國對等關稅，導致股市出現一波暴跌，台股也不例外，一度大跌近4千點，融資大減超過千億元，散戶被迫出場；事實上，5月散戶成交值比重就已來到49.95%，已是史上少見低於50%，僅次於2016年5月，如今6月散戶進一步退場，成交比重比5月減了近3個百分點，創下歷史新低。

國內散戶成交值比重在2000年前，大多在8、9成，其餘比重為國內法人，但從開放外資後，外資成交比重陸續增加，近年已多在2成之上，但今年5、6月在散戶退場下都超過35%，而國內法人在投資人積極參與ETF投資下，近年成交比重也多在1成以上，但6月增至16.2%創下新高，顯見不少散戶投資人喪失投資信心，決定改投資ETF，推升國內法人成交比重。

此外值得注意的是，6月散戶成交金額比重雖創下歷史新低，但集中市場有交易戶數仍有333.8萬戶，比5月的302.2萬戶增加，顯示進場的散戶投資金額減少、卻仍小量參與。

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