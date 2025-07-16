幸好比越南低！川普公布關稅19％ 印尼出口業鬆一口氣

在印尼擁有服裝工廠的企業相關人士表示：「考慮到關稅稅率將低於越南，我們就可以鬆一口氣了」。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普宣布與印尼達成貿易協議，印尼關稅將從32%降至19%，而美國出口到印尼的商品零關稅，消息一出立刻引發討論，分析師指出，印尼關稅較周圍鄰國低，對新關稅的經濟影響持樂觀態度。

綜合外媒報導，Trimegah證券分析師富爾維安（Fakhrul Fulvian）指出，該協議對印尼非常有利，因為印尼的關稅低於菲律賓、越南（20%）、馬來西亞（25%）、泰國（36%），未來可能會有更多的外國投資流入印尼。

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富爾維安強調，印尼豐富的礦產資源是其能夠與美國達成協議的原因，並補充說「我們的資源將成為我們未來的談判力量」。

南韓許多企業都在印尼設廠，在印尼擁有服裝工廠的韓國企業相關人士表示：「雖然與孟加拉國等競爭對手的關稅談判結果尚未公佈，但考慮到關稅稅率將低於越南，我們就可以鬆一口氣了」，而接下來的難關可能是與美國買家談判，確定關稅負擔的比例。

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