中限制出口正極材料 泓辰︰鋰錳鐵將成戰略物資

中國限制出口正極材料，泓辰董事長陳宏力表示，這項禁令等同宣示鋰錳鐵將與稀土共列為戰略物資。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中國商務部昨（15）日正式公告「電池正極材料製備技術」限制出口，電池正極材料領導廠商泓辰材料（3616）表示，泓辰正建置一條2200噸磷酸鋰錳鐵（LMFP）示範產線，今年底完成建置，明年啟動自動化與量產準備，希望在台灣能源自主政策上，將扮演更重要的角色。

中國禁止稀土出口之後，15日再度公告，新增限制出口「電池正極材料製備技術」，包括電池用磷酸鐵鋰製備技術、電池用磷酸錳鐵鋰製備技術、磷酸鹽正極原材料製備技術等3條控制要點，由於中國在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾8成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化，其中，正極材料佔電池成本40%。

請繼續往下閱讀...

泓辰董事長陳宏力表示，這項禁令等同宣示鋰錳鐵將與稀土共列為戰略物資，更重要的是，若國外電池廠依賴中國供應磷酸鋰鐵與鋰錳鐵，一旦面臨與稀土類似的出口管制，供應鏈將面臨極大風險，泓辰多次在美國及歐洲AABC發表正極材料，已獲美國能源部公開推薦成為重要材料廠商，泓辰正建置一條2200噸的示範線，今年底完成建置，明年啟動自動化與量產準備，有望在極少數非中供應鏈搶下更多商機。

泓辰日前宣布參與法國石油業道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期研發先進電池合作計畫，關鍵材料就是採用泓辰的鋰錳鐵產品，泓辰指出，自2010年起即投入材料開發，與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法