全球首家特斯拉餐廳將開幕 機器人送餐 還能邊看電影邊為愛車充電

特斯拉（Tesla）主題餐廳「Tesla Diner」即將在美國洛杉磯開業！（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，傳聞已久的特斯拉主題餐廳「Tesla Diner」即將在美國洛杉磯開業。根據官方介紹，特斯拉人形機器人Optimus將在餐廳擔任服務生，負責迎賓、送餐等工作，顧客可在享用特斯拉車款命名的餐點同時，邊看大螢幕播放電影，幫為電動車快速充電，體驗全球唯一特斯拉全方位娛樂。

綜合媒體報導，特斯拉主題餐廳Tesla Diner的構想最早可追溯至2018年，當時特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發文表示，計畫在洛杉磯某個全新Supercharger（超級充電站）設置一座結合「懷舊汽車餐廳、輪滑鞋與搖滾樂」的特別空間，當時外界以為他在開玩笑，並不以為意。

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未料，馬斯克是玩真的，同年特斯拉向美國加州聖莫尼卡申請建築許可證，並在2022年提交施工藍圖、2023年動工，歷時多年精心打造，目前餐廳周遭圍欄已經拆除，似乎預告特斯拉餐廳即將迎來開幕。

Tesla Diner餐廳位於洛杉磯聖塔莫尼卡大道，外觀酷似銀色飛碟，極具復古未來感，餐廳共2層，設有200多個座位，一樓為開放式廚房、吧檯 和外賣窗口，二樓有露天酒吧和沙發區，顧客可躺坐觀賞大螢幕播放的最新好萊塢電影。

Tesla Diner餐廳外圍配備了80個V4超級充電樁，讓車主在用餐的同時，也給愛車補滿電力。不僅如此，特斯拉還引入Optimus人形機器人在餐廳擔任服務生，負責迎賓、送餐等工作。

Tesla Diner餐廳菜單設計也別具匠心，餐點名稱融入了特斯拉汽車的元素，如辣味Cyber薯條、Autopilot奶昔、Model S肋眼牛排等。

據傳，Tesla Diner的餐點將由知名主廚格林斯潘（Eric Greenspan）來執掌，經營部分則由知名餐廳老闆Bill chait旗下的Zero2one來負責。

馬斯克近日也在社群平台X發文，透漏自己已在Tesla Diner用餐，並大讚團隊做得太棒了，讓Tesla Diner成為「洛杉磯最酷的去處之一」。

目前特斯拉尚未宣布餐廳正式開幕時間，但網傳Tesla Diner將於7月21日正式開幕。

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