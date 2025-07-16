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台企推動永續全球第2 簡又新：盼更接軌國際法規

2025/07/16 12:41

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，台灣企業在永續表現優越。（記者楊媛婷攝）台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，台灣企業在永續表現優越。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣雖小，企業在環境永續的貢獻表現不輸大國，台灣永續能源研究基金會、無任所大使簡又新今（16日）援引S&P標普公布2025永續年鑑，在全球7600多個企業中，共有780家入選，台灣共有70家上榜，創新高，他表示台灣企業的永續發展名列前茅，在全球排名第2。

農業部林業保育署與台灣永續能源研究基金會（TAISE）合辦第3屆「2025台灣生物多樣性論壇」與頒獎典禮，簡又新致詞表示，台灣企業投入永續發展的努力與用心放在全球視野來看，仍是名列前茅，2月的S&P標普永續年鑑，共有780家企業入選，其中日本企業共有80家入選為最高，台灣有69家企業上榜居次，美國則有64家入選居第3，他指出台灣GDP佔全球GDP僅0.7%，土地佔全球面積2.2%，但入選標普永續年鑑的企業家數卻佔全球入選企業近1成，「這真的很了不起。」

簡又新另又援引道瓊永續指數，全球有321家企業入選，美國企業共有54家，日本與台灣入選的企業家數都是34家，台灣企業也佔總體入選企業數1成，他指出這代表台灣企業不只會賺錢，也非常注重社會責任並投入生物多樣性等生態維護，並且可以排名不斷往前，而這些關鍵就在於政府與民間企業並肩合作與多年耕耘，從教育到行動完整串聯。

簡又新表示，台灣企業投入永續行動，一開始有可能是因我國產業以出口為導向，需要許多永續認證指標，「但這些都只是一開始，現在則是如果不做，就無法成就企業的形象與精神文化。」

簡又新強調，台灣近年的國際地位已經大不相同，從過去被外界視為地緣政治最危險的地方，但現在國際認為台灣是科技島，並且擁有傑出半導體產業彷彿護國神山的台積電，還有優越的軟實力。

對於如何再進一步推動企業投入永續工作，簡又新認為最重要的就是規範與國際法規接軌，如農業部就帶頭創設平台，輔導企業一步步走。

林保署署長林華慶表示，企業參與與金融政策是推動生物多樣性重要角色，目前已完成媒合平台，成功媒合13家參與，未來也擬規劃研擬企業參與生物多樣性在地操作指引，協助企業履行社會責任與提升商界價值，並守護台灣環境。

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