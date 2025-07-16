150年來首次！經典「60/40股債組合」崩了、背後元凶揭曉

當股市疲弱時，投資人通常寄望債券能在波動中提供穩固的避風港，這在多數情況下確實如此，但近年來卻出現了例外。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當股市疲弱時，投資人通常寄望債券能在波動中提供穩固的避風港，這在多數情況下確實如此，但近年來卻出現了例外，晨星（Morningstar）本週發表的最新報告發現，債券不再如過去那樣發揮「避險」功能，反而拖累了整體投資組合表現，經典的「股六債四」（60/40）投資組合，出現了近一個半世紀以來最差的表現，背後原因在於債券深陷熊市，拖累了整體投資組合的表現。

晨星的這項分析，以標普500指數代表股票、10年期美國公債代表債券，發現在過去150年的股市崩盤中，2020年代是唯一一次，60/40投資組合的跌幅，比純股票投資還要慘烈。

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研究從2022年1月股市進入熊市開始計算。當時，市場因為對經濟衰退的擔憂導致股價大跌，而聯準會（Fed）同時展開數十年來最激進的升息循環，造成債券市場也大幅下挫。儘管股市自那以後已創下新高，債券卻仍深陷熊市，拖累了整體投資組合的表現。

根據晨星的說法，這是自從至少1870年以來的股市大幅下跌期間，唯一一次債券無法提供保護作用。

儘管帳面上表現不佳，但須注意的是，債券價格的下跌只有在到期前賣出才會造成損失；若持有至到期，本金仍會返還，且期間仍可領取固定利息。另外在股市下跌時，債券價格通常會上漲，因為投資人會尋求安全資產，這也讓投資人有機會在需要時將債券獲利出場。

即便60/40投資組合近期遭遇挫折，但晨星資深編輯、同時也是該份研究報告的作者弗雷德里克（Emelia Fredlick）指出，採取多元化的投資組合，依然是值得堅持的策略。

她寫道：「整體而言，過去150年的歷次股災中，60/40投資組合所承受的損失，比純股票投資少了45%。」舉例來說，在1929年股災期間，標普500指數下跌了79%，而60/40投資組合只跌了53%。

弗雷德里克說：「60/40 投資組合在歷次市場崩盤中，大多能發揮緩衝作用，甚至有些股災事件，也沒有對其構成顯著衝擊。反過來說，就算債券在 20 世紀中期，整整 40 年都在熊市中，60/40 組合仍多次從低潮中復原並再創高點。」

她接著指出：「我們無法預測市場復甦所需時間，也無法知道下一次市場崩盤會從哪裡來。因此，包含股票與債券在內的多元化投資，仍是面對市場不確定性、同時持續參與長期投資的最佳方法。」

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