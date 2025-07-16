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投信帶路 殖利率14.4％的好投資標的

2025/07/16 11:41

投信帶路 殖利率14.4％的好投資標的榮運（2607）8月將進行現金減資，每股將退還5元現金，以今天盤中34.6元左右價位計算，現金殖利率高達14.4%。
（圖擷取自榮運官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕榮運（2607）8月將進行現金減資，每股將退還5元現金，由於不會影響持股總值，且不用課稅，以今天盤中34.6元左右價位計算，現金殖利率高達14.4%，是難得的投資標的，自六月中以來，投信已陸續買進3.2萬張卡位。

榮運目前資本額為106億元，減資後變為53億元，每張（千股）可退5000元，以某位持有10張的股東而言，就可拿回5萬元的減資款，這部份是免稅的，而且股票恢復交易後，若以今天盤中34.6元價格進行減資，恢復交易後股東持有張數雖變為5張，但價格變成69.2元，股東持有整體價值不變。

根據榮運公告，減資股票的最後交易日是08月27日，最後過戶日是8月31日，股票從08月28日至09月05日停止交易，新股在 9月8 日重新掛牌交易，減資款在 9月17日發放給股東。

市場人士指出，現在波動起伏劇烈的行情，去哪找現金殖利率超過14%的標的？而且幾乎沒有風險，也不用課稅。最會精算的投信從6月中旬起，密集買進榮運，到7月15日止，已買進32537張 ，大家都在不想錯過這個難得的減資行情。

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