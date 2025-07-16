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結構型溫室助力農電共生 麗升能源屏東案場檸檬無損

2025/07/16 10:55

麗升能源位於屏東高樹的太陽能農電案場安全挺過風災，照片拍攝於7月8日颱風過後。（業者提供）麗升能源位於屏東高樹的太陽能農電案場安全挺過風災，照片拍攝於7月8日颱風過後。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕丹娜絲颱風造成全台農損超過26億元，不過，屏東重災區的麗升能源高樹太陽能農電案場在風災中毫髮無傷。麗升能源指出，高樹太陽能農電案場採用結構型溫室建置，具備抗中颱的能力，溫室種植的檸檬樹與光電板皆完好無缺，保障農民今年收成無損，未來將持續推廣結構型農電溫室，引入太陽能發電收益來支撐高成本的結構溫室建造，創造農民與電廠的雙贏。

麗升能源指出，丹娜絲颱風造成全台農業產物及民間設施估計損失超過26億元，其中農業設施損失金額達9667萬元，受損設施主要為免申請建照的的水平棚架網室及塑膠布溫網室，此類傳統設施不需符合建築物抗風能力標準，成本雖低，卻在強風中極易損毀，造成農民重大損失與生產中斷。

位於屏東高樹的麗升能源太陽能案場，以結構型溫室打造「農電共生」的新農業模式。除本身結構更安全、不怕風災大雨影響著花或造成落果農損，讓農民不用看天吃飯，由於結構型溫室設施成本高，光電商出資建造溫室與太陽能板，以未來發電收益與溫室租金支撐溫室投資，農技團隊及農民租用溫室種植農作物，並共享農作物收成的收益，目前案場的農作物與光電設施皆安全度過風災，預計7月底檸檬將可採收上市。

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