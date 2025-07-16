焦點股》毅嘉︰不甩匯損 爆量漲停

毅嘉不甩匯損，爆量漲停。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕軟板股毅嘉（2402）今日股價跳空開高，開盤約21分鐘即攻上漲停42.9元，截至9:46分，股價仍高掛漲停，成交量爆出1.88萬張，較前一交易日的863張明顯大增，而漲停委買張數高掛逾1.3萬張。

毅嘉第2季在客戶消費及車用產品強勁需求的帶動下，合併營收28億元，季增15%，較去年同期增加18%，單季毛利率雖然深受到新台幣升值影響，但是在成本控管及產品組合持續優化下，毛利率仍然逆勢上升來到20%，較前1季度增加2個百分點，順勢帶動第2季度的獲利增溫，合併稅前淨利為2.66億元，稅後淨利為2.08億元，EPS為0.68元。

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毅嘉上半年合併營收52.39億元，年增20%，合併毛利率為19%，合併營業淨利為4.41億元，合併稅前淨利為4.76億元，稅後淨利為3.83億元，年增超過40%，EPS為1.26元。毅嘉上半年整體獲利相較於去年同期，再次呈現3率3升趨勢。

毅嘉指出，雖然全球經營環境仍然受美國對等關稅，以及地緣政治等不確定性因素影響，但在東南亞的營運布局並沒有因此停下腳步，位於馬來西亞居林高科技園區的新廠已於今年5月完成主體結構封頂，預計今年第4季建設完成、投入營運。<div style="width:100%;height:720px;position:relative"> <iframe width="100%" height=720px src="https://stock.ltn.com.tw/embed/2402/latest-news@KChart/歷史分析/?embedMeta=%7B%22iFetch%22%3A%7B%22securityCode%22%3A%222402%22%2C%22timeScaleType%22%3A%22day_detail%22%2C%22startDate%22%3A%222024-07-16T01%3A00%3A00.000Z%22%2C%22priceType%22%3A%22day_detail%22%7D%2C%22displayTag%22%3A%5B%22%E6%97%A5%E7%B7%9A%22%5D%2C%22extraParameter%22%3A%7B%22event_category%22%3A%22stock%22%2C%22graphIndex%22%3A1%2C%22GA%22%3A%22%7B%5C%22type%5C%22%3A%5C%22stock_page%5C%22%2C%5C%22sub_type%5C%22%3A%5C%22%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E5%88%86%E6%9E%90%5C%22%2C%5C%22time%5C%22%3A%5C%22%E6%97%A5%E7%B7%9A%5C%22%2C%5C%22report_type%5C%22%3A%5C%22%5C%22%2C%5C%22graph%5C%22%3A%5C%22kchart%5C%22%7D%22%2C%22isShowPriceLimitLine%22%3Atrue%2C%22stockType%22%3A%22STOCK%22%2C%22originLink%22%3A%22https%3A%2F%2Fstock.ltn.com.tw%2Fstock%2F2402%2Flatest-news%3FgraphIndex%3D1%26utm_source%3Dstock.ltn.com.tw%26utm_medium%3Dembed%22%7D%7D" title="歷史分析 | 財富自由" frameborder="0" allow="accelerometer; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> <a href="https://stock.ltn.com.tw/stock/2402/latest-news?graphIndex=1&utm_source=stock.ltn.com.tw&utm_medium=embed" target="_blank" style="display:block;width:100%;height:100%; position:absolute;top:0;left:0;color:transparent;text-decoration:none;z-index:1;text-indent:-9999px">link</a> </div>

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