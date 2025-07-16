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只要發文股市就會暴漲崩跌！「他」默默無聞卻讓華爾街驚呆了

2025/07/16 10:33

聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）。（路透資料照）聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）時常在社群發文，公布最新政策與想法，受到許多投資人高度關注，但是外媒報導，現在華爾街關注1位令人意想不到的政府官員，也就是聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），其發文牽動市場發展的幅度超乎想像。

《彭博》報導，普爾特的言論可以引起股市大幅波動，他發文的觀點，涵蓋了信用評分定價、虛擬貨幣納入房貸抵押資產，甚至聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）能否保住工作等話題，此外他也不時以「神祕預告」與粉絲互動，屢次引發股市震盪。

先前信用評級機構Fair Isaac（FICO）就因為普爾特的社群貼文，出現5年來最嚴重單日跌幅，單日重挫16%，上週五甚至短暫拖累標普500指數。

報導還舉例，今年4月，普爾特在X上發布「即將發布房利美（Fannie Mae）」後，房利美和房地美的股價飆升逾14% ，但發文後約20分鐘，他再次發文稱，Capital 聯合創始馬利克（Omeed Malik） 將加入房利美董事會，隨即房利美、房地美（Freddie Mac）的股價快速回吐漲幅，漲幅縮水約一半。

分析師Steve Sosnick表示：「普爾特的市場影響力，讓1位沒沒無聞的政府官員成為商業新聞焦點。」

《彭博》指出，近日普提對美國聯準會主席鮑爾的動向表態，透露鮑爾考慮辭職的消息，標普500指數在短短幾分鐘內下跌0.2%，值得一題的是，普爾特發文並沒有提及任何具體報導。

但美國輿論對於普爾特愛發文的個性存在爭議，加入美國政府前就多次出現網路發言爭議，還曾因為向粉絲發放現金而聞名。

參議員華倫（Elizabeth Warren）曾在普爾特的人事聽證會上，質疑他在社群的活動，但普爾特並沒有因此改變個人風格，反而因為川普政府官員的身分加持，更為活躍。

除普爾特之外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也被認為是「網紅官員」，幾個月來多次影響市場走向，川普也曾公開表示，貝森特表現出色，只要他上電視就能穩定市場。

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