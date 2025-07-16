今年西進投資比重僅3％ 學者：衰退趨勢續發酵

從川普1.0到川普2.0，美中呈逐漸脫鉤趨勢，牽動台廠供應鏈西進狀況。（示意圖，路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕西進熱潮高峰是在2010年，占整體對外投資比重高達83.8％，如今西進熱潮不再，2024年西進投資額占整體對外投資比重已正式跌破1成，今年前6月再降至3%低點，經貿學者研析，西進衰退趨勢仍會持續發酵。

經濟部投審司核准今年前6月整體對外投資（含對外投資、對中國投資）共515件，投資額188億8559.4萬美元。其中，對外投資共414件，年增20.35%，投資額183億1114.7美元，年減24.29%，主因台積電等大型投資案堆高基期；對中投資共101件，年減42.61%；核准投資額5億7444.7萬美元，年減62.86%，佔整體對外投資額約3.04%。

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西進熱潮高峰是在2010年，投資額約146.18億美元，台商對中投資2024年全年投資額為36.54億美元，從2023年（2002年以來的新低點）轉呈年增20.33%，看似從低點回彈，但實則並非回溫。投審司說明，主因鴻海、友達光電、亞洲水泥等台商併購跨國企業，間接認列外國公司既有對中國的投資等，「該類案件並無實際對中國投資」。經貿學者分析，此顯示台商撤資中國的跡象明顯，透過「轉投資」方式撤出在中國的資金，未來還可以持續觀察。

美中貿易戰以來，台商為求去風險化，對中國投資及出口占比皆持續降低，學者指出，中國長期是台灣產品的主要買家，其中約9成是需再加工的中間財，更有近5成是半導體，台灣上月將華為和中芯國際列入限制貿易名單，除防堵中國取得先進製程晶片用於生產設備外，對中國晶片製造自主率也有所影響，加上美國對中國關稅預期應該不會太低，美國同時更強力要求其他低稅率國家不可為中國貨品洗產地，預期牽動相關供應鏈擴大移轉至其他生產基地，預期西進衰退趨勢仍會持續發酵。

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