焦點股》宏達電：預告「What's new」新品 爆量攻漲停

宏達電昨日預告「What's new」新品近期登場。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕虛擬實境、手機廠宏達電（2498）今日股價跳空開高，開盤約15分鐘即攻上漲停41.5元，截至9:30分，股價仍高掛漲停，成交量爆出1.2萬張，較前1交易日的2957張明顯大增，而漲停委買張數高掛逾2.4萬張。

宏達電昨日透過全球VIVE官方社群平台，包括Facebook、Instagram及X，釋出1張主題為「What's new」的新品預告圖，預告將有全新產品即將登場。據指出，宏達電目前內部還在如火如荼展開所有作業，若順利，新品會在「近期」登場。

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市場人士指出，宏達電本次預告的「What's new」，不排除是AR眼鏡，主要是宏達電今年股東會上曾指出，持續投資大型語言模型（LLM）。

宏達電今年股東會上，有小股東建議自Google取得的資金和處分工廠挹注的現金實施庫藏股和配息，董事長王雪紅表示，「今年是有賺錢的」，宏達電是起飛階段、轉變的契機點，還需要資金做投資，尤其大型語言模型（LLM）投資規模都是千億規模起跳的，明年會考慮配發股息和庫藏股。

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