焦點股》合勤控：網通匯損 第2季盈轉虧

合勤科技今年初在阿布達比國際防務展覽及會議展出多款軟體無線電機與先進監視雷達系統。（合勤科技提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠合勤控（3704）受匯損沖擊，今日股價跳空開低，盤中一度下殺到25.75元，截至9:09分，股價暫報25.8元，下跌1.7元，跌幅6.17%，成交量爆出逾1500張，較前1交易日的583張倍增。

合勤控公告第2季稅後虧損3.8億元，每股虧損0.94元，由盈轉虧，上半年每股虧損0.24元。合勤控第1季每股獲利0.7元。法人估，合勤控業外匯兌損失約4-5億元。

請繼續往下閱讀...

法人指出，合勤控第2季因匯率及少部分客戶訂單調整影響部分營收，毛利率24.3%因持續降低成本以及部分毛利率較差的電信商產品，較第1季22.6%提升，業外則受匯兌損失約4-5億元影響，總計每股虧損0.94元。

市場法人預期，合勤控歐洲客戶今年營運持續回溫，南亞客戶營收貢獻也將較2024年有所成長，全年營收可望較去年成長。

合勤控第2季營收61.87億元，季減12%，毛利率24.33%，較第1季的22.6%成長，營業利益1.43億元，季減6.5%，但受台幣升值影響，稅後虧損3.8億元，較第1季稅後盈餘2.81億元，由盈轉虧，每股虧損0.94元。

合勤控上半年營收132.22億元，年增9.6%，毛利率23.43%，低於去年同期24.8%，營業利益2.96億元，較去年同期0.23億元，年增11.87倍，稅後虧損9873萬元，每股稅後虧損0.24元，較去年同期每股稅後盈餘0.43元，由盈轉虧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法