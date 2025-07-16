新光三越董座爭奪戰下午登場！ 吳東亮力挺吳昕陽上位

新光三越今日下午召開董事會，預計改選董事長、副董事長與總經理。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越今日下午將再次召開董事會，改選新任董事長、副董事長與總經理，因台新金控董事長吳東亮力挺堂侄、現任新光三越總經理吳昕陽接棒擔任董事長，希望吳東昇實現2023年改選時說好只當1屆，這次交棒給第三代，然而吳東進支持吳東昇續任董事長，上週五董事會雙方人馬僵持不下，無法形成共識，董事會改成談話會，今日下午董事會將再上演董座之爭。

新光三越董事共有13席，吳東興家族3席（吳昕達、吳昕陽、吳東亮遞補吳昕昌），日本伊勢丹有3席，吳東進家族3席（吳東進、林伯翰、吳欣儒遞補吳欣盈），吳東賢家族2席（吳昕恩及吳昕嬡），吳東昇家族有2席（吳東昇與蕭志隆），因上週五吳東亮重返董事會，出手突襲，形成吳東昇與吳昕陽決戰董座的新局面。

請繼續往下閱讀...

相關人士分析，在新的董事會中，吳東進家族拿下3席，支持吳東昇，有意爭取連任的吳東昇具有5票的基礎，若吳東賢家族支持吳昕陽，也拿下5票，今日改選董事長最重要的關鍵就是吳東賢家族與日方支持誰，日本人一直以來都不想捲入吳家內鬥，希望等到吳家內部自己先喬好再表態。

2023年選舉新光三越董事長時，台日雙方皆有這次要世代交替，讓第三代接任的共識，吳東昇曾允諾只當1任，但如今又想連任董事長，引發吳東亮不滿，要求吳東昇要履行承諾，進行世代交替，把董事長位子交給專職的吳昕陽。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法