八方雲集美國德州首店不是現點現做 改以快餐型態

美國德州工廠已取得施工許可並進入實作階段，預計12月正式投產。（八方雲集提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）加速佈局美國市場，八方雲集董事長林欣怡表示，美國德州工廠已取得施工許可並進入實作階段，預計12月正式投產，八方雲集德州首家門市也將同步開幕，為第1家採用全新QSR（Quick Service Restaurant）快餐營業型態的門市。

八方雲集透露，有別於八方雲集現在門市現點現做的模式，為滿足美國消費者的點餐習慣，德州首家門市將全面優化點餐、備餐、取餐動線，仿IKEA的點餐方式，餐點分門別類備好，再由消費者依喜好取餐、結帳，將會更貼近美國消費者的餐飲使用行為。

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南加州第12家門市將於第3季開幕，北加州兩家店預計於第4季啟動，加州與德州雙軸並進，帶動品牌在美國市場快速成長，並持續累積更多可複製的展店成功經驗。

香港目前持穩70餘店，以穩定既有門市經營效益為主，同時持續評估東南亞、東北亞、中東及歐洲等潛力市場，拓展國際版圖，

在台灣，八方雲集與梁社漢持續以新品吸引客群，淡水新廠與舊廠整併工程依年度計畫推進，預期將能進一步強化供應鏈整合效率與產品線稼動效率。

八方雲集上半年營收突破42.85億元、年增11.55%，創下歷史同期新高，展現「聚焦品牌綜效」與「推進海內外展店」雙策略的執行成效。

截至6月底為止，集團全球總店數達1,371家，其中八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨增36家。

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