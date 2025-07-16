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光電抗颱能力沒有風電強？業界解密：融資規模差太多

2025/07/16 09:11

丹娜絲颱風重創中南部地區，剛好是光電重鎮地區，毀損的狀況引發外界關切。（資料照）丹娜絲颱風重創中南部地區，剛好是光電重鎮地區，毀損的狀況引發外界關切。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部地區，剛好是光電重鎮地區，毀損的狀況引發外界關切，但相較晚起步的離岸風電，多年前在經濟部推動下，已有一套完整的抗颱標準，台灣的光電案場抗颱設計則涉及到經濟部、內政部等單位；業界也分析最大關鍵在於「風電融資規模不同」，因此標準建立、第三方驗證等存在落差。

台灣海峽常有颱風光顧，離岸風電案場大舉興建，抗颱標準早已預備，經濟部2017年公佈台灣離岸風力機組的抗颱標準，皆符合Class T抗颱標準，可承受強颱最大風速17級風（57m/s）吹襲，目前臺灣離岸風場所有的風力機組，在風速高於25m/s（相當於10級風）時，即啟動保護機制停止運轉。

曾參與台灣離岸風電抗颱標準的相關人士指出，台灣是全球第一個正式針對颱風設計離岸風機抗颱標準國家，且納入第三方驗證，後來日本、韓國等有採用台灣經驗。

而光電板抗颱也不能只看單一模組，目前在VPC認證當中，有針對模組進行動態抗壓設定，即類似風從正面、背面吹拂，但該人士認為，必須要「整體評估」，要看整個風電案場才是重點，隨著安裝的工法不同，支撐架與模組之間，只要某關節點撐不住，就容易毀損。

官方認為，抗颱設計不管風從哪裡來，希望採取高標準，7、8年前時也曾想要採取類似離岸風電第三方驗證等標準要求光電，這名人士指出，「但成本提高、IRR報酬率下降」，沒有銀行或保險業者願意看見報酬率下降，阻力過大而未能推動。

不過，某光電營運者分析，「這是平衡問題，風電融資金額太過龐大，光電可能募資、集資就能參與」，如果光電案場只是1MW，拿300MW的標準要求，投入光電的意願就會降低。因此，光電就沒有像離岸風電有第三方驗證，但不能說沒在抗颱設計把關，申請免雜照、圖面設計等都還是要專業技師簽證、委員審查。

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