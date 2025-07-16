川普暫緩制裁俄羅斯50天！國際油價驚跌

國際油價週二（15日）小幅下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普給予俄羅斯50天的最後期限以結束烏克蘭戰爭、避免了制裁，緩解了市場對供應即將中斷的擔憂。國際油價週二（15日）小幅下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌0.46美元，或0.7%，收每桶66.52美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌0.50美元，或0.7%，收每桶68.71美元。

瑞銀（UBS）商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「市場焦點一直在川普身上。原本有些擔憂他可能會立刻對俄羅斯祭出制裁，但現在他又給了50天的期限。市場對短期內供應進一步收緊的恐懼已經緩解，這就是主要原因。」

由於可能的制裁風險，油價一度上揚，但隨著50天期限的宣布，市場對制裁得以避免的希望升高，油價隨後回吐漲幅。

荷蘭國際集團（ING）分析師在一份報告中指出：「若最終實施這些制裁，將會徹底改變石油市場的前景」、「中國、印度與土耳其是俄羅斯原油的最大買家。他們將需要權衡購買俄油的折扣利益與其對美出口可能面臨的成本。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法