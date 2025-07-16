光電案場抗颱設計標準遭質疑 經部：1原因之下確實要再檢討

經濟部坦言光電抗颱設計標準可檢討。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，重創台南、嘉義地區光電案場，並摧毀台電兩千支以上電桿，其中，光電板的抗颱設計強度再度引起討論；經濟部能源署指出，依照再生能源設施免請領雜項執照標準規定，因具專業技師簽證，內容已涵蓋抗颱、耐震設計，但依全台地形、案場位置等考量，標準不盡相同，惟在氣候變遷下，設計標準確實「要再檢討」。

我國地處多颱風、多地震區域，太陽光電案場結構安全與可抗颱耐震能力相當重要；根據「再生能源發電設備管理辦法」規定，再生能源發電設備應符合建築法相關規定，太陽光電系統可視為建築法規定的建築物。

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能源署官員指出，因太陽光電有相關的免請領雜項執照（免雜照）標準規定，內容有相關的颱風、地震承受設計，且獲得專業技師簽證後，地方政府或能源署才會同意備案，取得技師簽證是必要文件。

依據「建築物耐風設計規範」規定，全台灣的基本設計風速等級，因地形等條件不同，各地風速標準不同，會以10公尺高、50年重現期下的10分鐘平均風速來劃分，單位為m/s（公尺/秒）；颱風常侵襲的蘭嶼、綠島就是每秒65公尺，換算可以耐超級颱風級，花蓮、屏東則是每秒47.5公尺，可耐強颱；此次受損嚴重的嘉義、台南每秒約27.5到37.5公尺，約是介於輕颱到中颱。

雖各地的標準不同，此次颱風後，光電受損約佔光電0.4%裝置容量，外界也掀起抗颱設計標準夠不夠討論，官員提到，標準的確有再檢討的空間，「連離岸風電這麼大、這麼勇，抗颱設計的也是17級」，此次確實有偵測到最大17級陣風，超乎預料。

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