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晶片銷中解禁 陸行之：估貢獻輝達股價15美元 AMD有望超過25美元

2025/07/16 10:35

美國川普政府最新允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國市場銷售部分AI晶片，逆轉了今年稍早實施的出口限制措施。受消息激勵，輝達、AMD股價大漲。（示意圖，路透）美國川普政府最新允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國市場銷售部分AI晶片，逆轉了今年稍早實施的出口限制措施。受消息激勵，輝達、AMD股價大漲。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府最新允許輝達（Nvidia）與超微（AMD）恢復對中國市場銷售部分AI晶片，逆轉了今年稍早實施的出口限制措施，受消息激勵，輝達、AMD股價大漲。對此，知名分析師陸行之今（16日）稍早復盤晶片銷中解禁，對輝達與AMD2家公司的影響，指考量未來庫存減損的回沖效益，這利多消息，有望貢獻輝達股價15美元（約新台幣440元），對AMD股價則有望貢獻超過25美元（約新台幣734元）。

陸行之今（16日）稍早在臉書發文指出，最近因美國商務部決定解禁低階AI晶片賣給中國廠商，輝達頻創新高，AMD也大幅回升，他來復盤一下這個解禁對2家公司的影響。

陸行之稱，對輝達而言，輝達在今年第1季因美國新規管制H20出貨，做了近45.38億美元（約新台幣1332.03億元）的庫存減損，營收少算了近25億美元（約新台幣733.82億元），而第2季營收少算了近80億美元（約新台幣2348.22億元），合計少賣了105億美元（約新台幣3082.04億元）營收。

陸行之推估H20營業利潤率低於公司平均的60%，這105億美元營收約可帶入至少45億美元（約新台幣1320.88億元）獲利，加上之前的庫存減損的write back，陸行之預估在2025年第2季、第3季應該有機會回沖個90.38億美元（約新台幣2652.91億元）獲利，對EPS貢獻0.37美元（約新台幣10元），以今年動輒40倍本益比來算，對股價貢獻近15美元（約新台幣440元）。

陸行之還指出，美國晶片銷中解禁這消息已傳了幾天，15日才正式公布，知道內線偷跑的投資人已經先賺了近8至10美元（約新台幣235元至294元），剩下的肉等看到新聞的散戶去吃。

而對AMD而言，陸行之指出，AMD之前宣布在今年第2季將認列額外的8億美元（約新台幣234.82億元）製造成本，主要來自庫存損失、採購承諾及備抵損失。

陸行之用40%毛利率及5%營業利潤率去倒推，AMD因美國新規管制MI308出貨，營收少算近13至14億美元（約新台幣381.59億元至410.94億元），獲利少算近0.65-0.7億美元（約新台幣19.08億元至20.55億元），加上之前的庫存減損的write back，陸行之預估今年第2季、第3季應該有機會加個8.65至8.7億美元（約新台幣253.9億元至255.37億元）獲利，對EPS貢獻0.53-0.54美元（約新台幣15.56元至15.85元），以AMD動輒超過50倍本益比來算，對股價貢獻超過25美元（約新台幣738元），難怪近期AMD股價漲勢稍強。

最後就是之前好像有些公司因為H20，MI308禁售而受影響的伺服器產業鏈公司，陸行之認為應該也會看到訂單重啟。

但讓陸行之感到納悶的是，中國AI GPU/ASIC國產替代加速進行，H20/MI308這些低階AI晶片到底還有多少季度的銷售需求？

陸行之表示，做為AMD的小小小股東，他不會因為低階MI308的短期解禁而去加碼AMD股票，建議投資人還是要看AMD的ROCm軟體是否有改善，MI350/MI400 是否有機會從輝達手上搶下一些份額。

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